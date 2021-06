Iggy Pop konsertoi vuoden päästä Helsingin Kulttuuritalolla

Dynaamisena lavaesiintyjänä tunnettu rock-tähti Iggy Pop saapuu keikalle Helsingin Kulttuuritalolle 12. kesäkuuta 2022. Artistin kiertue esittelee valikoiman hänen aiempaa tuotantoaan ja kappaleita vuoden 2019 Free-albumilta.

Iggy Pop on 1970-luvun punkin ja 1990-luvun grungen edelläkävijä. Hänen ja The Stooges -yhtyeensä kolme albumia, omat sooloalbuminsa sekä useat yhteistyöprojektit ovat sinetöineet Iggy Popin maineen musiikillisena innovaattorina. Iggyn tuotannosta löytyy suuren suosion saaneita kappaleita kuten The Passenge, Candy ja kulttielokuvistakin tutut’Lust for Life, Repo Man ja In the Death Car.

Vuonna 2010 Iggy ja The Stooges pääsivät Rock and Roll Hall of Fameen, ja 2020 Iggy vastaanotti elämäntyö-Grammy-palkinnon.

Iggy Pop on esiintynyt ensimmäisen kerran Suomessa Helsingin Kulttuuritalolla vuonna 1978. Edellisen kerran artisti nähtiin Suomessa Flow-festivaaleilla elokuussa 2016.