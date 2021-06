Slipknotin konsertti siirtyy vuoteen 2022

Metalliyhtye Slipknotin konsertti Turun satamassa 7.8.2021 siirtyy vallitsevan koronapandemian vuoksi vuoteen 2022.

Tapahtuman järjestäjä kertoo ilmoittavansa uuden esiintymispäivän mahdollisimman pian yhtyeen uuden kiertueaikataulun vahvistuttua. Lippujen vaihto- ja palautuskäytännöstä tiedotetaan uuden konserttipäivän julkistuksen yhteydessä.

Konsertti oli tarkoitus järjestää uudella tapahtuma-alueella, jonka tarkkaa sijaintia ei ole vielä paljastettu.

Nykymetallin suurimmaksi ilmiöksi noussut Slipknot on palkittu Grammy-pystillä ja myynyt yli 30 miljoonaa albumia yli 25-vuotisen uransa aikana. Omintakeisesta puvustuksestaan tunnetun yhtyeen viimeisin, vuonna 2019 julkaistu We Are Not Your Kind - albumi kohosi listaykköseksi myös Suomessa.

