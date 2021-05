Euroviisumenestyjä Blind Channel ja metalliyhtye Amorphis tulossa Liedon Smugglerrokkiin

Smugglerrok järjestetään elokuun alussa Liedossa seitsemännen kerran. 6.–7. elokuuta järjestettävän tapahtuman vetonauloihin kuuluvat kansainvälistä suosiota nauttiva kotimainen metalliyhtye Amorphis. Modernia raskasta musiikkia festivaalin kattauksessa edustavat myös Beast in Black, Stam1na ja Apocalyptica. Lisäksi vastikään Euroviisuissa Suomen kautta aikain toiseksi korkeimman sijoituksen napannut Blind Channel saapuu viihdyttämään festivaaliyleisöä.

Tänä vuonna perustetun tapahtuma-alan yhteenliittymän, United Festivalsin edustaja sekä Smugglerrokin promoottori Robert Sainio sanoo, että festivaalin ohjelmistoon on tulossa lisää nimekkäitä kiinnityksiä.

– Usean tapahtuman yhdistyessä halusimme keskittyä Smugglerrokissa pelkästään rockimpaan osastoon. Yhtä kovaa kiinnitystä odotamme vielä lauantaille, mutta odotellaan nyt hetki, Sainio kertoo festivaalin tiedotteessa.

– Noin puolentoista vuoden odotuksen jälkeen ihmisillä on polttava tarve päästä tapaamaan toisiaan ja kuuntelemaan musiikkia livenä. Me olemme yhdistäneet voimamme varsinaissuomalaisten tapahtumajärjestäjien kanssa, ja meidän työmme ja velvollisuutemme on järjestää tapahtumia ja tuottaa ihmisille kaivattuja elämyksiä.

Myös tapahtuman taustajoukoissa toimiva Henri Kulmala on festivaalin suhteen odottavainen.

– Smugglerrok tapahtumana erottuu selkeästi muista alueen festivaaleista rouheudellaan ja rockimmalla otteellaan. Myös tapahtuma-alueen puitteet tukevat juuri tämänlaista asennetta. Rockin mustista fiiliksistä huolimatta Smugglerin tulevaisuus ja kehitysaskeleet näyttävät hyvin valoisilta ja mielenkiintoisilta, Kulmala tiivistää.