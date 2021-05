Kulttuuripääkaupungin juhlavuosi tuo turkulaisille pihateatteria, oopperaa, runopodcasteja, laulavia veistoksia ja keinutuolien kokoontumisajot

Turku 2029 -säätiö on myöntänyt 440 000 euroa kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlavuoden ohjelmaan. Avustuksilla toteutetaan 73 projektia kuluvan vuoden aikana. Avustushakemuksia saapui 122 kappaletta yhteensä lähes 900 000 euron edestä.

Avustussummasta 30 000 euroa on varattu Turkuun kesäksi perustettavien väliaikaisten tapahtuma-alueiden taiteellisten esitysten palkkioihin, ja 30 000 euroa perusopetuksen, kirjaston sekä Seikkailupuiston yhteistyönä toteutettavaan lyhtyprojektiin. Se kutsuu kaikki vuonna 2011 syntyneet turkulaislapset lyhtytyöpajoihin, jotka huipentuvat lyhtykulkueeseen ja valotaideteokseen osana kaupungin valotapahtumaa joulukuussa.

Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki vuonna 2011, ja kuluva merkkivuosi näyttäytyy erityisesti pienten tapahtumien vuotena. Kaikkien tapahtumien järjestämisessä huomioidaan terveysturvallisuus sekä voimassa olevat koronarajoitukset.

Ammattitaitelijoille suunnatuissa avustuksissa yhdelle projektille myönnettävä avustus oli korkeintaan 10 000 euroa, joita jaettiin kaikkiaan kymmenen kappaletta. Niillä rahoilla tuotetaan muun muassa säestettyjä elokuvanäytöksiä, tulitaidetta eri puolille kaupunki, musiikkiteatteria, oopperaa, nukketeatteri-installaatio ja Bachin Jouluoratorio.

Avustuksia myönnettiin myös muun muassa pihateatterille ja -konserteille, turkulaisen runouden historiasta kertovalle podcastille, laulaville veistoksille ja keinutuolien kokoontumisajoille, jollaiset järjestettiin myös kulttuuripääkaunkivuonna 2011.

Hakemusten valintakriteereissä painotettiin hyvinvoinnin edistämistä taiteen ja kulttuurin keinoin, eri asuinalueita elävöittävää toimintaa, yhteisöllisyyttä sekä yhteistyötä eri toimijoiden kesken. Lisäksi arvioinnin perustana oli taiteellinen laatu, innovatiivisuus ja yllätyksellisyys, kaupungin vetovoiman lisääminen sekä projektin monipuolisuus.

Kaikki tuen saajat löytyvät Turun kaupungin sivuilta.

Turun 800-vuotisjuhlavuotta valmisteleva Turku 2029 -säätiö on perustettu vuonna 2018 ja sen tehtävänä on aktivoida toimenpiteitä, jotka houkuttelevat kaupunkiin lisää matkailijoita, asukkaita, kävijöitä ja yrityksiä. Tavoitteena on edistää kaupunkikulttuuria ja kaupungin vetovoimaisuutta, sekä tukea toimenpiteitä, joilla vahvistetaan Turun positiivista imagoa.