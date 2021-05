Turun musiikkijuhliin kaksi lisäkonserttia, toinen toteutetaan hybridinä

Turun musiikkijuhlat tuo elokuun festivaalien ohjelmistoon lisäkonsertit. Toinen konserteista, Dichterliebe & Eight Songs for a Mad King 14. elokuuta klelo 18, toteutetaan hybridinä eli konserttia on mahdollista seurata joko paikan päällä Konserttitalolla tai omalta kotisohvaltaan ostamalla suorana verkkolähetyksenä. Toinen lisäys on Waltteri Torikan tunnelmallinen Taiteiden yön kynttiläkonsertti Turun tuomiokirkossa 12. elokuuta kello 21.

– Suhtaudumme luottavaisesti siihen, että rokotuskattavuus elokuussa on väestössä jo sitä luokkaa, että konserttien järjestäminen on turvallista. Uskomme, että klassisen musiikin ystävillä on varmasti jo kova nälkä päästä taas nauttimaan tasokkaista konserteista livenä. Haluamme silti huomioida mahdolliset yksilölliset rajoitteet tapahtumiin osallistumisesta ja siksi päätimme toteuttaa toisen konsertin hybridinä, toteaa Turun musiikkijuhlien toimitusjohtajaa sijaistava Maija Palonheimo.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Dichterliebe & Eight Songs for a Mad King -konsertti koostuu kahdesta kokonaan erillisestä teoksesta, jotka johdattelevat kuulijansa teemallisesti rakkaudesta hulluuteen. Konsertin alkuosa Dichterliebe on Robert Schumannin tunnetuin laulusarja, jonka tulkitsee tenori Tuomas Katajala Naoko Sonodan pianon säestyksellä. Konsertin toisessa osiossa kuullaan baritoni Thomas Florion maailmalla ylistetty tulkinta Peter Maxwell Daviesin Kahdeksasta laulusta hullulle kuninkaalle. Konserttikokonaisuus oli tarkoitus alun perin kuulla jo vuoden 2020 festivaalin päätöskonserttina.