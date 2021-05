Italia vei euroviisuvoiton – Suomen Blind Channel kuudes

Italia on vuoden 2021 euroviisujen voittaja. Voitto on Italialle kautta aikain toinen. Italiaa edusti raskasta rockia soittava Måneskin-yhtye kappaleella Zitti E Buoni. Finaalin toinen rockbändi Blind Channel Suomesta sijoittui kuudenneksi. Blind Channelin sijoitus on Suomen kautta aikain toiseksi paras Euroviisuissa.