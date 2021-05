Antti Tuisku ja Haloo Helsinki Naantali Sunfestin esiintyjiksi ‒ Festivaali järjestetään elokuussa Kirkkopuistossa

Antti Tuisku ja Haloo Helsinki esiintyvät tämän kesän Naantali Sunfest -tapahtumassa, tiedottaa United Festivals. Festivaali järjestetään Naantalin Kirkkopuistossa 6.‒7. elokuuta.

Tuisku nousee lavalle perjantaina 6. elokuuta ja Haloo Helsinki lauantaina 7. elokuuta. Muut perjantain esiintyjät ovat saksalainen diskoyhtye Boney M, Anna Eriksson sekä Tommi Läntinen. Lauantaina lavalla nähdään Haloo Helsingin lisäksi Suurlähettiläät, Irina ja Michael Monroe.

Naantali Sunfestin järjestää United Festivals, joka syntyi kun Down By The Laiturin, Karjurockin ja Smugglerrokin järjestäjät liittyivät yhteen.