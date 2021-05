Logomon terassikesä tulossa toistamiseen – esiintyjiä Behmistä Ismo Leikolaan ja Von Hertzen Brothersiin

Viime vuonna koronakesää pelastamaan tehty Logomon terassikesä järjestetään toistamiseen 1.–31. heinäkuuta Turussa Logomon Teatron laajennetulla terassialueella.

Heinäkuun ohjelma sisältää muun muassa Behmin, Gasellien, Ida Paulin & Kalle Lindrothin, Pyhimyksen, Mariskan ja Maija Vilkkumaan sekä astetta rockimpien Herra Ylpön, Viikatteen, Von Hertzen Brothersin ja The Flaming Sideburnsin keikat. Ohjelmassa on myös kaksi eri sisältöistä Ismo Leikolan stand up -keikkaa.

Terassialueen laajuus ja Logomon Teatron sisätilat muodostavat järjestäjien mukaan kokonaisuuden, joka mahdollistaa reagoimisen kulloinkin voimassa oleviin kapasiteettirajoituksiin.

Logomon terassikesään rakennetaan myös pienimuotoinen festivaalisimulaattori, joka sisältää festivaalitasoisen esiintymislavan, festivaaliruokamyyntipisteen ja aluetaidetta. Lisäksi paikan päällä on baarikontin kattoterassi, josta on hyvä näkymä esiintymislavalle.

Turku viettää tänä vuonna Euroopan kulttuuripääkaupungin kymmenvuotisjuhlaa. Logomon Terassikesä toteutetaan osana merkkivuoden ohjelmaa. Tapahtumien ikäraja on 18 vuotta.