Pori Jazz 2021 peruuntuu – festivaalin tilalle tulee kesäkonserttien sarja

Pori Jazz joutuu koronatilanteen ja tulevaan kesään liittyvän epävarmuuden takia perumaan tälle vuodelle suunnitellun festivaalin. Pori Jazzin taustayhdistys järjestää kuitenkin kesällä konserttisarjan, jonka osana Kirjurinluodon Lokkilavan valtaa 15.–17. heinäkuuta kolmipäiväinen musiikkitapahtuma nimeltään Pori Jazz soi taas.

Tapahtumassa kuullaan päivittäin neljää eri esiintyjää, joiden joukosta löytyvät muun muassa Verneri Pohjola Quartet, Pepe Willberg & Jukka Eskola Statement, yhdessä kiinnostavien vierailijoiden kanssa esiintyvä Timo Lassy sekä Dusty Springfieldin kappaleita suomeksi esittävä Aili Ikonen & Jukka Perko Avara.

Pori Jazz 2021 oli tarkoitus järjestää Porin Kirjurinluodossa 9.–17. heinäkuuta.

– Venytimme lopullista päätöstä ja selvitimme erilaisia keinoja festivaalin järjestämiseksi, mutta peli oli lopulta vihellettävä poikki. Festivaalituotannon edistäminen on tässä tilanteessa mahdotonta, Pori Jazzin taiteellinen johtaja Mikkomatti Aro kertoo tiedotteessa.

– Emme myöskään halua järjestää tapahtumaa, joka on liian kaukana siitä tunnelmasta ja hengestä, josta Pori Jazz on tunnettu jo vuosikymmenien ajan. Kun Pori Jazz -festivaali järjestetään seuraavan kerran, haluamme tehdä sen täysillä ja yleisön kaikkien toiveiden sekä odotusten mukaisesti. Niinpä katseet festivaalin osalta on nyt suunnattu vuoteen 2022.

Pori Jazziin myydyt pääsyliput säilyvät voimassa ensi vuoteen ja käyvät sellaisenaan kesän 2022 festivaalilla. Myös vuodelta 2020 säilytetyt liput käyvät sellaisenaan vuoden 2022 Pori Jazzissa. Kaikkia lippunsa säilyttäneitä asiakkaita odottaa ensi vuoden festivaalilla pieni yllätys.

Pori Jazz on ehtinyt julkistaa tulevalle kesälle joukon esiintyjiä, joiden kanssa festivaali on aloittanut keskustelut esiintymisten siirtämisestä vuodelle 2022. Tavoitteena on, että mahdollisimman iso osa tälle vuodelle sovituista esiintymisistä pystytään toteuttamaan heinäkuussa 2022.

Lisätietoja jo ostettujen lippujen voimassaolosta, lippujen palautuksesta sekä muista lippukäytännöistä on koottu Pori Jazzin verkkosivuille.