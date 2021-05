Turku juhlii kulttuuripääkaupunkivuottaan pienin ja suurin tapahtumin

Turku oli Euroopan kulttuuripääkaupunki 2011. Kaupunki juhlistaa tasavuosia pienin ja suurin tapahtumin. Suurin on heinäkuinen Tall Ships Races, mutta ohjelmassa on myös muita ohjelmanumeroita Paavo Nurmi Gamesista Flame Jazziin, Turku Sea Jazziin, Kesärauhaan ja Huoneiden kirjaan.

Vuosi 2021 rakentaa myös siltaa kohti Turun 800-vuotisjuhlaa, jonka aika koittaa 2029.

Juhlavuonna seurataan meneillään olevien merkittävien kulttuurin infrahankkeiden edistymistä. Historian ja tulevaisuuden museon sekä uuden konserttitalon toivotaan vahvistavan Turun asemaa eurooppalaisena kulttuuripääkaupunkina.

– Tänä vuonna on enemmän pienempiä tapahtumia, mutta toivottavasti tulevina vuosina on myös isoja tapahtumia, joissa voimme kokea hienoja elämäksiä kulttuurin äärellä, toimialajohtaja Minna Sartes kertoo.

Niin sanottua vapaata kenttääkään ei unohdeta, vaan se on olennaisessa asemassa kaupungin kulttuurin moninaisuuden rakentamisessa. Kulttuuritoimijoiden tukeminen on ja yhteistyön vahvistaminen vapaan kentän kanssa on yksi juhlavuoden tavoitteista.

Juttu täydentyy.