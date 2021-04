Myöskään Flow Festivalia ei järjestetä vuonna 2021

Flow Festival 2021 joudutaan perumaan koronapandemian aiheuttamien kansainvälisten poikkeusolojen vuoksi. Seuraava Flow Festival järjestetään 12.-–14.8.2022 Helsingin Suvilahdessa.

Koronaviruksen aiheuttama pitkään jatkunut kansainvälinen poikkeustilanne on tehnyt Flow Festivalin järjestämisestä tänä kesänä mahdotonta. Flow Festivalin organisaatio on seurannut koronavirustilanteen kehittymistä ja tutkinut erilaisia mahdollisuuksia festivaalin järjestämiseen. Valitettavasti järjestäjät ovat joutuneet toteamaan, että epävarmuuden jatkuessa kansainvälisen suurtapahtuman toteuttamiselle elokuussa ei ole edellytyksiä. Vuoden 2022 festivaalin suunnittelu on jo alkanut.

– Vielä tänä kesänä emme pysty järjestämään kansainvälistä festivaalia. Olemmekin nyt kääntäneet katseemme ensi vuoteen, kun kansainväliset huippuartistit jälleen lähtevät kiertueilleen. Odotamme innolla näkevämme jälleen yleisön nauttimassa kiinnostavasta musiikista, tasokkaasta ruoasta ja inspiroivasta taiteesta Suvilahden hämärtyvissä kesäilloissa. Kerromme vuoden 2022 Flow’n sisällöistä lisää heti ohjelman vahvistuttua, kertoo Flow Festivalin taiteellinen johtaja Tuomas Kallio tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Tämän kesän Flow Festivalille ostetut liput sekä vuodelta 2020 säästetyt liput käyvät sellaisenaan vuoden 2022 Flow Festivalille. Ostetun lipun voi halutessaan myös palauttaa ja saada rahat takaisin lipunmyyjien palvelumaksu poislukien. Palautusmahdollisuus avataan ensi viikon aikana. Lipunmyyjät lähettävät sähköpostitse lipun ostaneille tarkemmat ohjeet lippujen palautukseen ensi viikon aikana ja tiedot päivitetään myös Flow Festivalin verkkosivuille lähipäivinä.