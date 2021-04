Pianisti Aurora Hentunen tuo Logomon Teatroon tuulahduksen Amsterdamista ja pohjoisen luonnosta

Flame Jazz jatkaa verkkokonsertteja kevään ajan. Perjantaina 23. huhtikuuta lavalla tunnelmoi pianisti Aurora Hentusen johtama yhtye, jonka tarinat kulkevat herkistä pohjoisen sävelistä syviin ja tummiin aaltoihin.

Vuonna 2017 perustettu Aurora Hentunen Quartet on noussut muutamassa vuodessa pohjoismaisen jazzmusiikin kärkeen. Modernia suomalaista jazzia soittava yhtye on julkaissut kaksi albumia, Second Spring (2018) ja Frost (2019), jotka ovat menestyneet hyvin niin Suomessa kuin ulkomaillakin. Nyt suunnitteilla on kvartetin kolmas albumi.

Yhtye saa aika ajoin vahvistusta saksofonisti Ukko Heinosesta, joka on ollut mukana kvartetin Frost-albumin raidoilla ja ulkomaiden kiertueilla. Heinosta kuullaan myös perjantain verkkokonsertissa.

Aurora Hentunen (s. 1991) on lappeenrantalaislähtöinen pianisti ja säveltäjä, joka vaikuttaa nykyisin Amsterdamin jazzkentällä. Muuttaminen ulkomaille laajensi Hentusen mahdollisuuksia löytää oma tapa ja ääni säveltämiseen. Sävellystyössä Hentusta inspiroi erityisesti pohjoinen luonto, ja hänen musiikissaan kuuluvat myös vaikutteet eri kulttuureista ja kansanmusiikista.

Konsertti striimataan Turun Logomosta livenä Keikalla.fi-palvelussa, ja tapahtuman tallenne on katsottavissa seitsemän päivän ajan. Turussa 14. toukokuuta asti voimassa olevan kuuden henkilön kokoontumisrajoituksen vuoksi konserttiin ei oteta lainkaan saliyleisöä.

Flame Jazz Stream: Aurora Hentunen Quartet feat. Ukko Heinonen perjantaina 23. huhtikuuta klo 19.