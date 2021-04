Turkulaisilla vahva edustus musiikkialan palkintogaalassa – Aura fest ehdolla vuoden festivaaliksi

Suomen suurin musiikkialan ammattilaistapahtuma Musiikki ja Media palkitsee Industry Awards -gaalassa vuosittain musiikkialan ammattilaisia. Gaalassa palkitaan muun muassa vuoden mediapersoona, vuoden levy-yhtiö ja vuoden festivaali. Industry Awards -palkinto on arvostettu Suomen musiikkialan ammattilaisten sisäinen tunnustus.

Turun kaupunkifestivaali Aura Fest on ehdolla vuoden festivaaliksi. Poikkeusolosuhteissa kesällä 2020 järjestetty turkulainen kaupunkifestivaali järjestettiin turvallisesti, ilman koronatartuntoja tai -altistumisia. Tapahtuma sai runsaasti kiitosta viranomaisilta hyvistä hygienia- ja turvallisuuskäytänteistä.

Aura Festin promootorina toimiva Tommi Mäki on myös Industry Awards -gaalassa ehdolla vuoden promoottoriksi.

– Kuluneen vuoden aikana on saanut kirjaimellisesti käyttää työkalupakista kaiken luovuuden ja sitkeyden. Vaikka itse saan kunnian olla ehdolla, niin tässä työssä kapteenin taustalla oleva ammattilaisjoukkue on se joka mahdollistaa onnistuneet toteutukset. Koko meidän tiimi on tehnyt pitkäjänteistä ja kauaskatseista, ajoittain todella rohkeaakin ja ennen kaikkea eteenpäinkatsovaa työtä koko toimialan eteen, Tommi Mäki kommentoi ehdokkuuttaan.

Seuraavan kerran elokuussa 2021 järjestettävä festivaali seuraa ajankohtaisesti viranomaisten ohjeistuksia ja säädöksiä. Festivaaliorganisaatio on ilmoittanut tapahtuman toteutusta muokattavan tarvittaessa vastaamaan viranomaisten ohjeistusta.

Turkulainen tapahtumatuottaja ja promoottori Pietu Sepponen on gaalassa ehdolla vuoden promoottoriksi. Turkulaisten oma kulttuurikeskus Logomo on sen sijaan ehdolla vuoden konserttisalien kategoriassa.

Raskaan musiikin puolella erityisesti ansioitunut Svart Records on ehdolla vuoden indie levy-yhtiöksi.