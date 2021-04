Vuoden freelancer on turkulainen valokuvaaja Vesa Tyni

Vuoden freelanceriksi 2020 on valittu Turussa asuva valokuvaaja Vesa Tyni (s.1985). Tyni on monipuolinen kuvajournalisti, jonka työt ovat saaneet kansainvälistäkin mainetta. Freelancerina Tyni on työskennellyt vuodesta 2017 alkaen.

Tällä hetkellä hän työskentelee pääasiassa lehtikuvaajana ja tekee jonkin verran myös mainoskuvausta. Tyni tunnetaan myös kantaaottavista valokuvausprojekteistaan. Parhaillaan hän tekee Mielimaissa -hanketta, jossa lisätään tietoisuutta mielenterveysongelmista ja murretaan niihin liittyviä tabuja muotokuvien ja ihmisten omien kokemusten avulla.

Vesa Tyni on ensimmäinen yksin vuoden freelancerina palkittu valokuvaaja. Aikaisemmin vuoden freelanceriksi valitut kuvaajat ovat toimineet osana palkittua työryhmää. Nykyään yhä useampi valokuvaaja työllistää itse itsensä. Freelance-valokuvaajat ovat osaavia ammattilaisia, joiden arvostusta Suomen freelance-journalistit haluavat nostaa

Vesa Tyni yllättyi ja ilahtui kuullessaan palkinnosta.

– Kun siirryin vakityöstä freelanceriksi, jännitin, miten yrittäjänä tulee toimeen. Nyt voin sanoa, että freelance-työ sopii minulle hienosti. Voin päättää itse aikatauluistani, ja kotitoimisto on minulle eräänlainen turvapaikka, jossa voi ladata akkuja sosiaalisten kuvauspäivien jälkeen. Voin myös varata aikaa itselleni tärkeille kuvaprojekteille, joita on vaikeaa sovittaa yhteen täysipäiväisen palkkatyön kanssa, Tyni kertoo.

Suomen freelance-journalistit ry on vuodesta 1997 alkaen palkinnut vuoden free-journalistin. Vuoden freelancerin valinnan tarkoituksena on tehdä vapaan journalistin työtä entistä tunnetummaksi ja kohottaa freelancereiden arvostusta.