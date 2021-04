Naantalin musiikkijuhlat toivoo säädepääoman korotusta, jotta saisi taloutensa kestävälle pohjalle

Naantalin kaupunginhallitus käsittelee maanantaina 12. huhtikuuta Naantalin musiikkijuhlasäätiön esitystä säädepääoman korotuksesta. Naantalin kaupungilta on anottu säädepääoman korotusta säätiön oman pääoman tasapainottamiseksi. Oma pääoma on jo useiden vuosien ajan ollut käytännössä negatiivinen, ja säädepääoman 107 000 euron korotuksella tilanne on tarkoitus tasata.

Musiikkijuhlilla on tapahtumaa järjestävän Naantalin musiikkijuhlasäätiön mukaan merkittävät kulttuuriset, imagolliset ja aluetaloudelliset vaikutukset. Naantalin musiikkijuhlat on yksi Suomen vanhimmista musiikkifestivaaleista, joka tunnetaan kansainvälisestikin. Tapahtuman kokonaiskävijämäärä on viime vuosina ollut noin 16 000.

Turun ammattikorkeakoulun opinnäytetyönä vuonna 2017 tehdyn selvityksen perusteella noin puolet Musiikkijuhlien yleisöstä tulee Turun talousalueen ulkopuolelta, ja näistä valtaosalle eli vuosittain noin 6000 Musiikkijuhlat on ensisijainen syy matkustaa Naantaliin. Kun konserttilippujen osuus jätetään pois, Musiikkijuhlien asiakkaat kuluttivat Naantalin alueen muihin palveluihin vuoden 2017 selvityksen perusteella keskimäärin 76 euroa eli yhteensä noin 1,3 miljoonaa euroa.