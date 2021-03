Virtuaaliset Lasten musiikkijuhlat tavoitti 26 000 kuulijaa

Turun konservatorio ja musiikkiopisto sekä Turun filharmoninen orkesteri järjestivät yhdessä alueen muiden lastenkulttuurin toimijoiden kanssa Lasten musiikkijuhlat tänä vuonna ensimmäistä kertaa virtuaalisesti. Jo 14. kertaa järjestettävä tapahtuma oli menestys ja tavoitti yli 26 000 kuulijaa festivaaliviikolla. Tapahtumat ovat katsottavissa vähintään kaksi viikkoa ensiesitystensä jälkeen Lasten musiikkijuhlien YouTube-kanavalla. Osa konserteista jää kanavalle pysyvästi.

Eniten katsojia tavoitti Turun filharmonisen orkesterin Eläinten karnevaali -konsertin päiväesitys, joka tavoitti yli 13 200 koululaista ja päiväkotilaista Varsinais-Suomen alueelta. Konsertin iltaesityksen on tähän mennessä katsonut yli 4 000 kuulijaa. Mimmien konserttia on katsonut yli 2 100 kuulijaa, ja Laivaston soittokunnan Bremenin soittoniekkojen konserttia on seurannut noin 1 200 kuulijaa.

Ensi vuonna Lasten musiikkijuhlia vietetään 12.–20.3.2022.