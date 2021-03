Samppalinnan ja Vartiovuoren kesäteatterit peruuttavat kesän 2021 esityskautensa

Samppalinnan kesäteatteri ja Turun kesäteatteri Vartiovuorella joutuvat perumaan kesän 2021 esityskautensa koronaviruksen aiheuttaman poikkeustilanteen sekä viranomaisten asettamien suositusten takia.

Kesäteatterit haluavat omalta osaltaan ottaa kaikki varotoimet huomioon ja olla mukana kantamassa yhteiskunnallista vastuuta koronapandemian leviämisen ehkäisemiseksi. Terveysturvallisuus, vastuullisuus ja taloudelliset riskit huomioiden esityskausien peruminen on molemmille kesäteattereille ainoa mahdollinen vaihtoehto.

Samppalinna ja Turun kesäteatteri aloittavat asiakkaidensa kontaktoinnin mahdollisimman pian, jotta vaihdot ja palautukset hoituvat mahdollisimman nopeasti ja vaivattomasti.

Asiakas voi vaihtaa lipun lahjakorttiin tai vaihtoehtoisesti peruuttaa ostoksen, jonka yhteydessä ostetun lipun hinta hyvitetään. Tässä erittäin poikkeuksellisessa tilanteessa kesäteatterit toivovat, että asiakkaat ensisijaisesti vaihtaisivat peruttujen esitysten liput lahjakorttiin.

Samppalinnassa Mielensäpahoittaja-musikaalin esitysten oli määrä alkaa 16. kesäkuuta ja Vartiovuorella Me Rosvolat -musiikkinäytelmän esitysten 17. kesäkuuta. Samppalinnan kesäteatterissa tuotanto pyritään toteuttamaan vielä tulevaisuudessa, mikäli se on tuotannollisesti ja taloudellisesti sekä muilta osin mahdollista. Vartiovuorella Me Rosvolat -tuotanto on peruttu ja kesällä 2022 nähdään koko perheen musiikillinen teatteriseikkailu, joka julkaistaan myöhemmin.

Monien muiden toimijoiden tapaan Samppalinnan kesäteatteri ja Turun kesäteatteri taistelevat edelleen olemassaolonsa puolesta. Kesäteatterit uskovat kuitenkin selviävänsä uskollisten asiakkaiden tuella.