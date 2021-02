Aura Fest julkisti kesän 2021 ensimmäiset artistit – tulossa muun muassa Gasellit, Sanni ja Petri Nygård

Aura Fest on julkistanut ensimmäiset tulevan kesän esiintyjänsä. Kupittaanpuistossa 13.–14. elokuuta järjestettävässä tapahtumassa nähdään juuri uuden Zen-albumin julkaissut Gasellit sekä Sanni, Stig, Reino Nordin, Elastinen, Mikael Gabriel, Gettomasa, Petri Nygård ja Spekti.

– Aura Fest oli yksi ainoita kesän 2020 Suomessa toteutuneista festivaalitapahtumista keräten Kupittaanpuistoon poikkeusoloissa lähes 8 000 kävijää. Kesän 2021 kävijätavoitteen asetamme myöhemmin, tapahtuman promoottori Tommi Mäki kertoo tiedotteessa.

– Aura Festin kymmenvuotisessa historiassa käännetään nyt uusi sivu, kun tapahtuma on kokonaisuudessaan K18. Tällä muutoksella pystymme palvelemaan entistä paremmin pääkohderyhmäämme nuoria aikuisia, ja odotamme merkittävää kävijämäärän kasvua tässä ikäluokassa. Tällä muutoksella saamme tehtyä parannuksia erityisesti tapahtuma-alueen palvelutarjontaan ja mukavuuksiin. Ensi kesänä erillisiä anniskelukarsinoita ei tapahtumassa ole, vaan koko tapahtuma-alue on yhtenäistä anniskelualuetta ja koko tapahtuma-alueella on vapaa liikkuvuus.

Myös Kupittaan Paviljonki on osa Aura Festin anniskelualuetta.

– Odotamme kesän, että festivaaliin mennessä korona on selätetty. Meillä on vahva osaaminen poikkeusoloissa tapahtumien järjestämisestä ja toimenpiteitä epidemian ehkäisemiseksi otetaan tarvittaessa käyttöön, mikäli tapahtuman ajankohtana ohjeistukset ja suositukset niin velvoittavat, Mäki kertoo.