Blind Channel ylivoimaiseen UMK voittoon - turkulaisartistit tippuivat kärjestä

Uuden Musiikin Kilpailun voittaja ja sitä myöten Suomen euroviisuedustaja on rock-yhtye Blind Channel kappaleellaan Dark Side.

Blind Channel oli sekä kansainvälisen raadin että yleisön suosikki.

Se sai yhteensä 551 pistettä.

Vuonna 2018 Blind Channel oli Emma-ehdokas Vuoden rock -kategoriassa.

Suomen euroviisuedustaja selvisi yleisöäänten ja kansainvälisen raadin yhteistyössä. Suurin painoarvo oli yleisön äänillä, sillä 75 prosenttia tuloksesta muodostui yleisön ja 25 prosenttia raadin äänistä.

Toiseksi eniten äänistä (180) sai Teflon Brothers x Pandora kappaleella I Love You.

Euroviisut järjestetään Hollannin Rotterdamissa toukokuussa. Kilpailun järjestämistapa ratkeaa myöhemmin koronatilanteen mukaan.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Viimevuotiset viisut peruttiin koronapandemian takia.

Kansainvälisten raatien suosiosta nauttivat Blind Channelin lisäksi myös turkulaisartistit Oskr eli Oskari Ruohonen ja Aksel Kankaanranta, jotka olivat raatien äänien jälkeen sijoilla kaksi ja kolme. He kuitenkin tippuivat kärjestä laihojen yleisöäänissaaliiden vuoksi.

Lopputuloksissa kolmanneksi kiri yleisöäänillä Ilta 149 pisteellä. Osrk sijoittui lopulta neljänneksi 115 pisteellä ja Aksel heti hänen peräänsä 105 pisteellä.

Blind Channelin Joel Hokka ja Niko Vilhelm kertoivat ennen esitystään tiedotustilaisuudessa, että haluavat esityksellään tuoda ilmi sen, mitä he ovat aina olleet.

Esityksen lopussa yhtye nosti keskisormet pystyyn. He kertoivat, että kyseessä on kannanotto, sillä he ovat joutuneet todistelemaan paljon ja taistelemaan tuulimyllyjä vastaan.

Lisäksi keskisormien nosto kuvaa heidän mukaansa tunnetta, mikä monille on tänä vuonna varmasti ollut – halu nostaa keskisormet pystyyn ja huutaa.

Blind Channelilla oli jonkinlainen ennakkosuosikin asema.

– Me aina koimme, että olemme altavastaajia. On tosi imartelevaa, että saatiin se ennakkosuosikin paikka. Haluamme näyttää, että he eivät olleet väärässä, Vilhelm sanoi ennen tietoa UMK:n voitosta.

Hokka lisäsi, että ennakkosuosikin asema toi painetta.

Lue myös:

Turkulainen UMK-finalisti Oskr eli Oskari Ruohonen on vasta nyt tajunnut, että hänen äänensä on ainutlaatuinen – Häntä on verrattu muun muassa Ed Sheeraniin

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Toista kertaa Uuden musiikin kilpailussa mukana oleva ja viime vuonna kisan voiton vienyt Aksel Kankaanranta rentoutuu lavalla