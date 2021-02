Taidemuseoiden johtajat vetoavat museoiden avaamisen puolesta – "taiteen ystävät ovat noudattaneet terveyssuosituksia"

Turun Sanomat

Kansallisgallerian pääjohtaja Risto Ruohonen sekä Kansallisgalleriaan kuuluvien museoiden johtajat vetoavat museoiden avaamisen puolesta. He toivovat, että tartuntatautilain uudistuksen myötä Suomen museot voitaisiin avata jälleen noudattaen terveysturvallisia sääntöjä.

Ruohosen lisäksi Ateneumin Marja Sakari, Kiasman Leevi Lehto ja ja Sinebrychoffin taidemuseon johtaja Kirsi Eskelinen perustelevat vetoomustaan Kansallisgallerian tiedotteessa:

– Koronatilanteen pitkittyessä on syytä harkita taloudellisen toiminnan mahdollistamista myös muussa kuin elinkeinoelämän toiminnassa. Se on Suomessa asuvien mielenterveyden, sosiaalisen hyvinvoinnin ja taloudellisen tulevaisuuden näkökulmasta välttämätöntä, he kirjoittavat.

Museonjohtaja viittaavat sivistysvaliokunnan 5. helmikuuta julkaisemaan, tartuntatautilain uudistukseen liittyvään lausuntoon, jonka mukaan tapahtuma- ja kulttuurialalla on jäänyt työllistämättä 136 000 tilapäistä työntekijää.

– Lomautukset ovat väistämättömiä toimenpiteitä sulkujen jatkuessa. Niiden negatiiviset vaikutukset ovat suuret niin työntekijöille, työnantajille kuin yhteiskunnalle, johtajat toteavat.

Sivistyslakivaliokunnan lausunnon mukaan useilla toimialoilla, esimerkiksi museoissa ja kirjastoissa, on erityisjärjestelyin päästy hyvinkin turvalliseen toimintaan.

Museonjohtajat muistuttavat, että kesäkuussa 2020, koronakevään sulkuajan jälkeen, toiminta voitiin avata rajatusti ja terveysturvallisuutta noudattaen.

– Museovierailla on käytettävissään useita käsidesipisteitä, olemme edellyttäneet maskin käyttöä museon tiloissa ja asiantunteva asiakaspalveluhenkilöstömme on ohjannut vieraita turvaetäisyyksien ylläpitämisessä. Museoissamme vierailevat taiteen ystävät ovat noudattaneet terveyssuosituksia kiitettävästi.

Koronapandemia on kestänyt lähes vuoden. Museonjohtajien mukaan laajamittaiset yhteiskunnan toimintojen rajoitukset ja sulut sekä terveydenhuollon selkeät ohjeet ovat hillinneet viruksen leviämistä niin hyvin kuin on ollut mahdollista.

– Kansainvälisesti katsottuna olemme suoriutuneet erinomaisesti. Hinta, jonka tästä maksamme on talouden nopea hidastuminen ja jatkuvasti lisääntyvä paine verovaroin katettavien menojen kasvusta.

Museonjohtajat toivovat, että tartuntatautilain uudistuksen myötä alakohtaiset päätökset olisivat mahdollisia. Näin museot voitaisiin avata rajoitetusti.