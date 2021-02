Kunniakapellimestari Leif Segerstam palaa Turun filharmonisen orkesterin eteen

Turun filharmonisen orkesterin kunniakapellimestari Leif Segerstam johtaa orkesteria torstaina 18. helmikuuta kello 19. Solistina nähdään Mackenzie Melemed.

Ilta alkaa Segerstamin Sibelius-tulkinnalla. Jean Sibeliuksen Jokamies on musiikkia Hugo von Hofmannsthalin samannimiseen näytelmään. Konsertti jatkuu venäläisten säveltäjien teoksilla. Ilta huipentuu Mackenzie Melemedin tulkitsemaan Aleksandr Skrjabinin pianokonserttoon fis-molli ja päätösnumeroon kuultavaan Dmitri Shostakovitshin väkevään kamarisinfoniaan op. 110a.

Leif Segerstam toimi Turun filharmonisen orkesterin johtajana ja ylikapellimestarina vuodesta 2012 kevätkauden 2019 loppuun saakka. Hänen kautensa päättyi Richard Straussin Salomeen, jonka jälkeen hänelle myönnettiin kunniakapellimestarin arvo. Segerstam on yksi Skandinavian monipuolisimmista säveltaiteilijoista – kapellimestari, säveltäjä, viulisti ja pianisti. Vapaapulsatiivisesta otteesta ammentavan Segerstamin poikkeuksellisen mittava sävellystuotanto sisältää muun muassa yli 310 sinfoniaa.

Yhdysvaltalaispianisti Mackenzie Melemed voitti kansainvälisen Maj Lind -pianokilpailun vuonna 2017. Suomesta kiinnostunut Melemed on opiskellut New Yorkin Juilliard Schoolin Artist Diploma -ohjelmassa, ja hänet on palkittu lukuisissa kilpailuissa. Melemed on konsertoinut kotimaansa lisäksi monissa Euroopan maissa ja Kiinassa.

Konsertti lähetetään suorana verkkokonserttina. Koronarajoitusten vuoksi paikan päälle ei oteta yleisöä. Verkkokonsertin seuraaminen on maksutonta.