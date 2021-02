Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki jäi perhevapaalle – Maija Palonheimo on jo aloittanut sijaisena

Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki on jäänyt perhevapaalle 18. tammikuuta, ja hänen sijaisenaan on aloittanut Maija Palonheimo. Hän on toiminut kulttuurialan eri organisaatioiden johtotehtävissä kolmenkymmenen vuoden ajan. Palonheimo oli Turun musiikkijuhlasäätiön hallituksen puheenjohtajana 12 vuotta.

Lisäksi Turun musiikkijuhlat on rekrytoinut uuteen tehtävään tapahtumatuotanto- ja myyntipäällikön. Tehtävään on valittu pitkään Turun messukeskuksen projektijohtajana toiminut Krista Ahonen (KTM), joka aloitti työnsä 1. helmikuuta.

Uuden tapahtumatuotanto- ja myyntipäällikön tehtävänä on tuottaa ja kehittää festivaalin tapahtumia ja palveluita, niiden myyntiä ja markkinointia, yritysyhteistyötä ja kumppanuuksia sekä edistää festivaalin näkyvyyttä ja Turun alueen vetovoimaa.

– Kaikki tapahtuma-alan toimijat ovat joutuneet koville koko pandemian ajan. Turun musiikkijuhlasäätiössä katsomme kuitenkin vahvasti tulevaan. Haluamme vahvistaa ja kehittää toimintaamme entistä paremmaksi. Krista Ahonen on alansa rautainen ammattilainen ja hän tulee kehittämään festivaalia yhdessä toimitusjohtajan ja taiteellisen johtajan kanssa, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtajaa sijaistava Maija Palonheimo kertoo.