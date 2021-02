The Duke Ellington Orchestran kiertue siirtyy ensi vuoteen

Maailmankuulun jazzorkesterin, The Duke Ellington Orchestran kiertue siirtyy edelleen. Alun perin orkesterin piti esiintyä Suomessa viime lokakuussa, mutta koronapandemian takia konsertit siirrettiin tämän vuoden huhtikuuhun. Pandemian jatkuessa edelleen kiertue on siirretty nyt vuodella eteenpäin, toukokuuhun 2022.

Uusi konserttipäivä Turussa on 11. toukokuuta 2022. Orkesteri esiintyy myös Hyvinkäällä, Helsingissä, Tampereella ja Oulussa.

The Duke Ellington Orchestraon Duke Ellingtonin (1899–1974) pojanpojan Paul Mercer Ellingtonin luotsaama orkesteri, joka pitää yllä jazzin yhden voimahahmon musiikillista perintöä. Duke Ellingtonin säveltämiä jazz-klassikoita ovat muun muassa Satin Doll, Sophisticated Lady, Mood Indigo ja Rockin’ in Rhythm. Orkesteri muistetaan myös kappaleista Caravan, Perdido ja Take the ’A’ Train.