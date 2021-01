Suvi Teräsniska ja Jarkko Ahola täydentävät Tall Ships Races Music Festivalin ohjelmistoa

Turun The Tall Ships Races -purjehduskisan yhteydessä järjestettävä musiikkitapahtuma Tall Ships Races Music Festival täydentää ohjelmistoaan.

Karita Mattilan ja Waltteri Torikan tähdittämän avauskonsertin ohella Turun linnan puistossa kuullaan toinen kahden artistin ilta, kun Suvi Teräsniska ja Jarkko Ahola esiintyvät tiistaina 6. heinäkuuta kuultavan konsertin solisteina. Taustalla soittaa Turun ystävyyskaupungista saapuva Pietarin Petrotonika Symphony Orchestra.

– On hienoa olla mukana laulamassa ison orkesterin kanssa. Tämä on laulajalle suuri kunnia, Teräsniska kertoo tapahtuman tiedotteessa.

– Kun kuulin mahdollisuudesta esiintyä pitkästä aikaa sinfoniaorkesterin kanssa ja vielä kansainvälisen yhteistyön merkeissä, ei tarvinnut kauaa miettiä vastaustaan. Lisäksi konsertin miljöö antaa varmasti oman hienon säväyksensä kokonaisuuteen, Ahola toteaa.

The Tall Ships Races on Suomen kesän 2021 suurin yleisötapahtuma, johon odotetaan satoja tuhansia ihmisiä. Tapahtuma on myös Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuoden kohokohtia.

The Tall Ships Races järjestetään Turussa 5.–8. heinäkuuta 2021.