Kaikille avoin verkkokonsertti avaa Olli Mustosen kauden Turun filharmonisen orkesterin taiteellisena johtajana

Pianisti, kapellimestari ja säveltäjä Olli Mustosen kausi Turun filharmonisen orkesterin taiteellisena johtajana alkaa verkkokonsertilla. TFO:n kevätkauden aloittava sinfoniakonsertti Kollegoiden kesken kuullaan torstaina 28. tammikuuta kello 19 suorana verkkolähetyksenä täällä. Koronarajoitusten jatkuessa konserttiin ei oteta yleisöä paikan päälle, TFO kertoo tiedotteessa. Verkkolähetyksen seuraaminen on maksutonta.

Konsertin kapellimestarina esiintyy Mustonen ja pianosolistina Eero Heinonen. Kollegoiden kesken -konsertissa kuullaan Einojuhani Rautavaaran nuoruudenteos A Requiem in Our Time, Antonín Dvořákin pianokonsertto g-molli sekä Felix Mendelssohnin Reformaatio-sinfonia.

Viime kausilla Mustonen on esiintynyt muiden muassa Lontoon sinfoniaorkesterin, Mariinski-teatterin orkesterin ja New Yorkin filharmonikkojen solistina. Kapellimestarina hän on tehnyt yhteistyötä niin Jerusalemin sinfoniaorkesterin kuin lukuisten eurooppalaisten orkesterien kanssa.

Mustosen sävellystyössä ovat viime aikoina keskeisellä sijalla olleet suurimuotoiset kamarimusiikkiteokset – viime vuosina ovat valmistuneet muun muassa pianokvintetto ja jousikvartetto. Mustonen nimitettiin TFO:n taiteelliseksi johtajaksi vuoden 2021 alusta alkaen kolmeksi vuodeksi, kahden vuoden lisäoptiolla. Hän johtaa Turussa kuusi konserttia vuodessa.

Myös kevään toinen sinfoniakonsertti torstaina 4. helmikuuta kello 19 on kuunneltavissa ainoastaan verkkolähetyksenä.