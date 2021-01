Legendaarisen New York Dolls -yhtyeen Sylvain Sylvain on kuollut

Muun muassa Hanoi Rocksin keskeisiin esikuviin lukeutuneen New York Dollsin kitaristi Sylvain Sylvain on kuollut syöpään 69-vuotiaana. Asiasta kerrotaan hänen Facebook-sivuillaan.

Yhdysvaltalainen New York Dolls jätti syvän jäljen rockin historiaan 1971–1977. Vuonna 2004 yhtye kasattiin uudestaan.

Yhtyettä pidetään yhtenä punk rockin tärkeimmistä edeltäjistä. Myös 1980-luvun alun glam rock oli paljon velkaa New York Dollsille. Yksittäisistä artisteista muun muassa Morrissey tunnetaan yhtyeen suurena ihailijana.

Paluunsa jälkeen New York Dolls esiintyi kaksi kertaa Turussakin, Ruisrockissa 2006 ja Down By The Laiturissa 2009. Bassoa noilla keikoilla soitti Hanoi Rocksin Sami Yaffa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

"Ikimuistoisen konsertin herkimpiin hetkiin lukeutui Sylvain Sylvainin tulkinta 1991 kuolleen Dolls-originaalin Johnny Thundersin kappaleesta You Can’t Put Your Arms Round A Memory. Ennen elävästi Thundersilta kuulostanutta tulkintaansa Sylvain totesi Thundersin katselevan keikkaa taivaasta. Toivottavasti katseli, niin hienosti Dolls hommastaan selviytyi," kirjoitin Ruisrock-keikan arviossani. (TS 10.7.2006)

New York Dollsin hajottua 1970-luvulla Sylvain Sylvainilla oli myös lukuisia sooloprojekteja.