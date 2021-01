Children of Bodom -yhtyeen kitaristi Alexi Laiho on kuollut. Hän menehtyi viime viikolla kodissaan Helsingissä. Lehdistölle lähetetyn tiedotteen mukaan Laiho oli kärsinyt pitkäaikaisista terveysongelmista viime vuosien aikana.

Alexi Laihon ja rumpali Jaska Raatikaisen perustama Children of Bodom aloitti uransa vuonna 1993. Yhtye oli yksi Suomen kansainvälisesti menestyneimmistä metalliyhtyeistä aina vuoden 2019 lopulla nähtyyn jäähyväiskonserttiin saakka. Viime vuonna Alexi Laiho muodosti ympärilleen Bodom After Midnight -kokoonpanon, joka ehti äänittää kolme kappaletta ja kuvata yhden musiikkivideon, jotka julkaistaan postuumisti vielä määrittelemättömänä ajankohtana.

Children of Bodomin lisäksi Laiho vaikutti muun muassa Warmenin, Sinergyn sekä Kylähullut-yhtyeen ja The Local Bandin riveissä. Muun muassa Metal Hammer Golden Gods -palkinnolla sekä lukuisilla muilla kansainvälisillä tunnustuksilla palkittu kitaristi nähtiin myös Helsingin Juhlaviikkoja varten säveltämänsä, Senaatintorille sata kitaristia koonneen 100 Guitars From Hel -jättikonsertin tähtenä vuonna 2015.