Kapellimestari Esa-Pekka Saloselle kunniamerkki kuningatar Elisabetilta – saman tunnustuksen saanut aiemmin Steven Spielberg

Kapellimestari ja säveltäjä Esa-Pekka Salonen saa brittiläisen imperiumin ritarikomentajan kunniamerkin (Knight Commander of the Order of the British Empire). Kunniamerkin myöntää kuningatar Elisabet II.

Salonen oli Lontoon Philharmonia-orkesterin päävierailija vuosina 1985–1994 ja ylikapellimestari vuodesta 2008 kauden 2021 loppuun asti.

– Tämä on minulle henkilökohtainen kunnia. Mutta sen lisäksi on erityisen merkityksellistä, että taiteilijoita ylipäänsä huomioidaan historiallisella tavalla. Kunniamerkki osoittaa arvostusta taiteen tekemiselle olennaisena osana yhteiskuntaa, Esa-Pekka Salonen sanoo tiedotteessa.

– Olen kiitollinen ajastani Lontoossa ja Britanniassa Philharmonia-orkesterin kanssa. Jaan tämän kunnianosoituksen heidän kanssaan, Salonen jatkaa.

Brittiläisiä kunniamerkkejä jaetaan kahdesti vuodessa erityisistä ansioista, poikkeuksellisista saavutuksista sekä osoitetusta urheudesta. Kuningatar myöntää kunniamerkit suosituksen perusteella.

Brittiläisen imperiumin ritarikomentajan kunniamerkin ovat aiemmin saaneet muun muassa oopperalaulaja Plácido Domingo ja elokuvaohjaaja Steven Spielberg.

– Esa-Pekka Salosen merkitys Lontoon Philharmonia-orkesterille sekä brittiläiselle ja kansainväliselle musiikille on ollut valtava. Hänen rooliaan orkesterin nostamisessa yhdeksi maailman johtavista klassisen musiikin esittäjistä ei voi liioitella, sanoo Britannian Suomen suurlähettiläs Tom Dodd.

Vain muutama suomalainen on palkittu brittiläisellä kunniamerkillä: presidentit Martti Ahtisaari ja Urho Kekkonen, entinen pääministeri ja YK:n puheenjohtaja Harri Holkeri, marsalkka Mannerheim sekä entinen pääministeri, presidentti ja Suomen pankin pääjohtaja Risto Ryti.