Karita Mattila ja Waltteri Torikka avaavat Tall Ships Races Music Festivalin Turussa

Suuret purjelaivat rantautuvat Turkuun heinäkuun alussa, ja samalla järjestetään kolmipäiväiseksi kasvanut Tall Ships Races Music Festival.

Festivaalin avauskonsertissa maanantaina 5. heinäkuuta esiintyvät Karita Mattila ja Waltteri Torikka. Turun linnan puistossa järjestettävässä konsertissa soitosta vastaa Turun ystävyyskaupungin Pietarin Petrotonika Symphony Orchestra.

The Tall Ships Races on Suomen kesän 2021 suurin yleisötapahtuma, johon odotetaan satoja tuhansia ihmisiä. Tapahtuma on myös Turun kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlavuoden kohokohtia.

Karita Mattila nähtiin myös kymmenen vuotta sitten Turussa samoissa juhlallisuuksissa.

Aiemmin Tall Ships Races Music Festivalissa ovat esiintyneet esimerkiksi Pet Shop Boys, Liam Gallagher ja Hurts. Ensi vuoden festivaaliohjelmisto julkaistaan alkuvuodesta 2021.

Tall Ships Races Music Festival Turun linnan puistossa 5.–7.7.2021.