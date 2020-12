Helsingin kaupunginteatteri lomauttaa koko henkilöstönsä määräajaksi koronaepidemian koetteleman taloutensa tasapainoittamiseksi. Ensimmäinen lomautusjakso osuu joulun ja uudenvuoden väliviikolle 28.–31. joulukuuta. Lisäksi henkilöstö lomautetaan neljäksi viikoksi keväällä. Tarkoitus on näillä toimenpiteillä saada kokoon miljoonan euron säästöt.

Koronaepidemian aiheuttamat esitystoiminnan keskeytymiset ja puolikkaille saleille esittäminen ovat pudottaneet tänä vuonna teatterin omaa tulonhankintaa 70 prosenttia normaalivuoteen verrattuna.

– Huolestuneena seuraamme epidemiatilannetta ja sitä, minkälaisten rajoitusten keskellä joudumme ensi keväänä toimimaan. Pyrimme sijoittamaan kevätkauden lomautusviikot loppukeväälle, sillä todella toivomme, että löydämme alkuvuodesta muitakin keinoja talouden tasapainottamiseksi, ja lomautuksilta voitaisiin vielä välttyä, teatterinjohtaja Kari Arffman sanoo.

– Me henkilöstön edustajat pidämme merkittävänä sitä, että meillä on teatterin johtoon erittäin hyvä keskusteluyhteys. Nyt tehdyt ratkaisut ovat kovia, mutta välttämättömiä. Täytyy kuitenkin myös muistaa, että tämä hyvin erikoislaatuinen ja vaikea tilanne on jatkuvasti elävä prosessi ja silloinhan siihen liittyy myös mahdollisuus ja toivo. Asiat voivat vielä asettua toisin, sanovat luottamushenkilöt Heidi Naakka, Antti Timonen ja Sasu Tuominen teatterin tiedotteessa.

Helsingin kaupunginteatteri työllistää vuosittain noin 240 kuukausipalkkaista ja noin 100 tilapäistä teatterialan ammattilaista.

Normaalina vuonna Helsingin Kaupunginteatterin oma tulonhankinta on noin 10 miljoonaa euroa, jolla rahoitetaan noin 40 prosenttia teatterin toiminnasta.

Helsingin Kaupunginteatterin edelliset yt-neuvottelut käytiin maaliskuussa. Silloin lomautuksilta onnistuttiin välttymään muun muassa järjestelemällä uudelleen henkilöstön työ-, vapaa- ja lomapäiviä sekä siirtämällä ensi-iltoja.