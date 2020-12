Sanataiteilija Veera Vähämaalle Aboa-apuraha

Turun kaupungin kulttuurilautakunta on myöntänyt Aboa-apurahan kirjailija-sanataiteilija Veera Vähämaalle. Aboa on vuoden työskentelyapuraha, joka vuodelle 2021 on 23 376,45 euroa. Määräaikaan mennessä apurahaa haki yhteensä 17 taiteilijaa.

Kulttuurilautakunta toteaa perusteluissaan sanataideohjaajana ja lastenkirjailijana tunnetun Veera Vähämaan olevan aktiivinen kirjallisuuden ammattilainen ja kehittävän työllään lastenkulttuurin kenttää. Vähämaa kirjoittaa, toimii sanataideohjaajana sekä ohjaa ja esiintyy sanataide- ja teatteriteoksissa. Lisäksi hän on ollut mukana useissa paikallisissa ja kansallisissa lastenkulttuurin hankkeissa. Kulttuurilautakunta päätyi Vähämaan valintaan, koska hän innostaa ja kannustaa lapsia hauskalla tavalla lukemaan ja oppimaan uutta.

Vähämaa keskittyy ensi vuonna Aboa-apurahan turvin täysipäiväisesti taiteelliseen työskentelyyn. Hänen työsuunnitelmansa vuodelle 2021 koostuu kolmesta kokonaisuudesta.

Vähämaa suunnittelee ja toteuttaa lapsille suunnatun digitaalisen kaupunkiseikkailun Konnien kintereillä. Lisäksi Vähämaa toteuttaa 2021 sooloesityksen Astrid Lindgrenin teoksesta Kastehelmi (Mirabel). Esityksen yhteydessä järjestetään myös sanataidetyöpajat 6–8-vuotiaille lapsille. Vähämaan suunnitelmaan kuuluu myös Etsivätoimisto Muro -sarjan kolmannen osan kirjoittaminen.