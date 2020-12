Henri Mäntylä on Turku Jazzin vuoden artisti

Turkulaislähtöinen Henri Mäntylä on valittu Turku Jazz Festivalin vuoden artistiksi 2021. Mäntylä on monipuolinen tyylitaituri, joka vaikuttaa monien jazzin kärkinimien yhtyeissä. Maaliskuun festivaalilla vuoden artistin sävellyksiä kuullaan tuoreen Henri Mäntylä Trion esittäminä.

Henri Mäntylä (s. 1987) työskentelee monipuolisesti pianistina ja kosketinsoittajana lukuisissa kotimaisissa jazzyhtyeissä.

Maaliskuun festivaalilla Mäntylää kuullaan niin soolona kuin oman tuoreen trionsa kanssa, jossa hänen sävellyksiään komppaavat Yrjö-palkittu rumpali Jussi Lehtonen sekä kotimaisen jazzbasismin kärkikastissa paikkansa vakiinnuttanut Juho Kivivuori. Trion kanssa lavalla vierailee sielukas trumpetisti Mikko "Gunu" Karjalainen.

Sibelius-Akatemian jazzosastolta maisteriksi valmistuneen Mäntylän omia jazzsävellyksiä on kuultu aiemmin Aura Flow -yhtyeessä, joka on julkaissut kaksi albumia.

– Henri Mäntylä on turkulaisen jazzkentän todellinen timantti. Suomesta on vaikeaa löytää yhtä svengaavaa ja tyylikästä pianistia, minkä ovat noteeranneet myös maamme eturivin yhtyeenjohtajat Timo Lassysta Johanna Förstiin. Mäntylä tunnetaan poikkeuksellisen monipuolisena muusikkona sekä omaleimaisena ja taitavana improvisoijana. Turkulaiset saavat olla ylpeitä oman kylän mestarista maailmalla, Turku Jazz Festivalin taiteellinen johtaja ja Henri Mäntylän ensimmäinen jazzpiano-opettaja Jussi Fredriksson hehkuttaa.

Vuoden artistia lämmittää vanhasta kotikaupungista saatu tunnustus.

– Tämä on hieno kunnia. Turussa on aina ilo esiintyä ja käydä. Sain muusikon uralleni loistavat lähtökohdat Turusta, ja on mahtavaa että Turusta on tullut niin vireä jazzkaupunki, Mäntylä sanoo.

Lapsena Mäntylän ensimmäinen instrumentti oli klassinen kitara, joka sai kuitenkin pian väistyä pianon tieltä. Ensimmäiset kosketukset bändisoittoon ja esiintymiseen Mäntylä sai Puolalan koulun musiikkiluokilla Turussa. Tärkeä ensimmäinen yhtye oli lapsuudenystävien kanssa perustettu Whector-trio, joka harjoitteli viikoittain ja esiintyi kouluaikoina aktiivisesti Turun alueella.

– Erityinen kiitos opettajalleni Timo Lehtovaaralle, joka oli minulle tärkeä kannustaja kouluaikoina ja rohkaisi myös hakemaan Sibelius-Akatemian nuorisokoulutukseen. Lukioaikoina soittamisesta alkoi muodostua minulle se ykkösjuttu, johon halusin panostaa. Lukion jälkeen tuntui luontevalta hakea ammattiopintoihin.

Merkittävimpänä musiikillisena esikuvanaan Henri Mäntylä mainitsee Herbie Hancockin, jonka soitosta löytyy vuodesta toiseen aina uutta inspiraatiota ja oppia. Myös Barry Harris, Mccoy Tyner ja Sonny Rollins ovat tehneet Mäntylään vaikutuksen.

Mäntylä muistaa myös ensimmäisen jazzpiano-opettajansa opetukset hyvin.

– Ensimmäiset levyt jotka sain Jussilta kuunneltavaksi olivat Miles Davisin Milestones ja Walkin'. Vaikka en aluksi ymmärtänyt, mistä on kysymys, oli jazzissa sellaista jännittävää mystiikkaa, jota ei ollut muissa aiemmin kuuntelemissani tyyleissä. Vieläkin ajattelen, että jazzissa kiehtovinta sekä kuuntelijana että soittajana onkin pyrkimys jazzin mysteerin ratkaisemiseen.