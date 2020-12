Turkuun ensi kesänä uusi suurkonserttialue – Metallijätti Slipknot avaa alueen

Turkuun avataan kesällä uusi suurkonserttialue. Maailman suurimpiin metalliyhtyeisiin lukeutuva Slipknot tekee paluun Suomeen loppukesästä ja avaa alueen.

Suomen suurimpiin konserttijärjestäjiin lukeutuvan Fullsteam Agencyn sekä paikallisen konserttijärjestäjä Sunborn Liven yhteistyönä toteutettava tapahtuma on merkittävä avaus Turun alueen suurkonserttirintamalla. – Yhteistyö mahdollistaa pitkäaikaisen unelman suurkonsertin järjestämisestä Turun alueella. Sopivan tapahtuma-alueen ja yhteistyökumppanin löytymisen myötä unelmasta tulee elokuussa totta, kertoo Sunborn Liven promoottori Pietu Sepponen.

Tapahtumapaikaksi valikoitui vahvan visuaalisen maailman omaavalle Slipknotille erinomaisesti sopiva merellinen teollisuusmiljöö, jonka laajuus ja ominaisuudet mahdollistavat väljän ja turvallisen suurkonsertin järjestämisen.

Slipknotin lisäksi jättikonsertissa tullaan näkemään useampi muukin rock- ja metallisuuruus, joista tiedotetaan ohjelmiston varmistuttua. Konsertin lipunmyynti käynnistyy maanantaina 14. joulukuuta klo 9.

Corey Taylor ja Slipknot avaavat Turun uuden suurkonserttialueen.

Nykymetallin suurimmaksi ilmiöksi kasvanut Slipknot on palkittu muun muassa arvostetulla Grammylla ja myynyt yli 30 miljoonaa albumia yli 25-vuotisen uransa aikana. Uniikista, naamareiden ja puvustuksen värittämästä estetiikastaan tunnetun yhtyeen viimeisin, vuonna 2019 julkaistu We Are Not Your Kind - albumi kohosi listaykköseksi myös Suomessa keräten ylistystä niin fanien kuin kriitikkojen keskuudessa. Edellisen kerran Corey Taylorin luotsaama kokoonpano nähtiin maassamme loppuunmyydyllä Hartwall Arenalla helmikuussa 2020.

Teatraalisista live-esiintymistään tunnetun vaihtoehtometallin suunnannäyttäjän ainutkertainen ja tähän mennessä suurin Suomessa nähty konsertti koetaan rouheiden teollisuuselementtien kyllästämässä merellisessä Turun satamassa lauantaina 7. elokuuta 2021.

Ohjelmistolisäykset sekä konserttiin ja tapahtuma-alueeseen liittyvät yksityiskohdat tiedotetaan kevään ja kesän aikana.