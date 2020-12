Juha Hurme sai Paimio-mitalin

Teatteriohjaaja, kirjailija Juha Hurme on saanut tämän vuoden Paimio-mitalin. Mitali myönnetään yleisesti arvostetulle henkilölle, joka on saavuttanut menestystä toiminnallaan Paimion ja paimiolaisuuden hyväksi muun muassa kulttuurin, tieteen, urheilun, sosiaalitoimen, talouselämän tai yhdyskuntatyön alueella. Paimiossa syntynyt ja lapsuutensa viettänyt Hurme on 26. mitalin saaja.

– Paimiolaisuus, eritoten veikkarilaisuus, on ollut vahva pohja Hurmeen kielellisille harrastuksille teatterin ja kirjallisuuden piirissä. Veikkarin kansakoulun pihapiirissä elivät vielä 1960-luvulla rinnan leveä Paimion murre ja evakkokarjalaisten jälkeläisten soinnukas karjalan kieli. Pikku-Juhan hörökorviin tarjottiin jo lapsuudessa vahva ja elävä todistus suomen kielen moninaisesta rikkaudesta, palkintoperusteissa todetaan.

Juha Hurme on toiminut teatterinjohtajana Ylioppilasteatterissa, Rauman kaupunginteatterissa ja Teatteri Telakassa. Yövieraat, Nälkäteatteri, Suomen kiinalainen teatteri ja Operaatio Paulaharju ovat Hurmeen perustamia teatteriryhmiä. Hän on ohjannut ja käsikirjoittanut myös lukuisia näytelmiä. Juha Hurme toimi pitkään myös Volter Kilpi Kustavissa -kirjallisuusviikon taiteellisena johtajana.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Hurmeen esikoisromaani Volvo Amazon julkaistiin vuonna 2007. Sen jälkeen on ilmestynyt vielä viisi romaania, joista Niemi-romaani palkittiin vuonna 2017 kaunokirjallisuuden Finlandia-palkinnolla. Samana vuonna hänelle myönnettiin myös Pro Finlandia -mitali. Viimeisin romaani, Suomi, ilmestyi tänä syksynä.

Paimio-mitali on paimiolaisen kuvanveistäjän Raili Mikkosen suunnittelema, ja se jaettiin ensimmäisen kerran vuonna 2003.