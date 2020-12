Lasten ja nuorten köyhyyttä tutkivalle hankkeelle iso apuraha – Koneen Säätiö tukee tiedettä ja taidetta 40 miljoonalla

Koneen Säätiö on myöntänyt syksyn 2020 apurahahaussa tutkijoille ja taiteilijoille 37,8 miljoonaa euroa tieteelliseen ja taiteelliseen työskentelyyn. Rahoitusta saa noin 300 henkilöä, organisaatiota tai työryhmää.

Säätiön mukaan sen rahoittamissa hankkeissa kuunnellaan laaja-alaisesti, mitä meitä ympäröivässä maailmassa tapahtuu nyt, mitkä ovat menneisyyden vaikutukset nykypäivään sekä millaisia myönteisiä tulevaisuuksia meillä on edessämme. Keskeiseen osaan nousevat lapsiin, teknologiaan ja kaupunkeihin liittyvät teemat.

Yhden suurimmista apurahoista, 436 300 euroa, saa Turun yliopiston Suomen historian professorin Kirsi Vainio-Korhosen työryhmä, joka tutkii lasten ja nuorten kokemuksia köyhyydestä ja huono-osaisuudesta kriisien jälkeisessä Suomessa 1800-luvulta nykypäivään.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Turkulaisen filosofian tohtorin ja dosentin Kimi Kärjen työryhmä saa 351 300 euroa hankkeeseen, joka keskittyy suomalaisen fasismin kulttuuriseen perintöön ja erityisesti sen tunnepohjaiseen vaikuttamiseen. Hankkeessa on myös taiteellinen osuus, jossa teatteriohjaaja ja teatteritaiteen maisteri Fiikka Forsman sekä filosofian tohtori ja äänitaiteilija Petri Kuljuntausta toteuttavat esityssarjan He sanoivat: Rajat kiinni, uunit auki. Hankkeen pyrkimyksenä on analysoida ja dramatisoida suomalaisuuden pimeää kulttuuriperintöä.

Turkulainen taiteilijapari Simo ja Tuike Alitalo saa 180 800 euroa hankkeeseen, jossa aletaan etsiä menetelmiä ja käytäntöjä, joilla ihmiset pystyisivät suojelemaan ja puolustamaan jokapäiväisiä ääniympäristöjään niin, että ne säilyisivät kuunneltavina. Alitalot haluavat, että opimme vaatimaan ääniympäristöt omaan hallintaamme sen sijaan, että esimerkiksi opettelemme sulkemaan korvat melulta.

Syyskuussa järjestettyihin hakuihin lähetettiin 6 563 hakemusta. Yleisen haun lisäksi järjestettiin Suomen muuttuvat naapuruudet -rahoitusohjelman viimeinen teemahaku "Kestävä kehitys, Venäjä ja Suomi", ja säätiön jo rahoittamat hankkeet saattoivat hakea lisärahoitusta koronapandemian vuoksi estyneiden tai hidastuneiden hankkeiden jatkamiseen.

– Koneen Säätiö tukee mielellään pitkäjänteistä, syventyvää työtä. Hakemuksista välittyy koko elämän kirjo niin ajankohtaisine kuin iättömine aiheineen. Mukana on aina ituja tulevasta, toistaiseksi ei-olevasta. Korona on vaikuttanut suuresti etenkin taiteen ja kulttuurin kentän toimeentuloon, mikä näkyi taiteen hakemusmäärässä. Sen sijaan pandemia ei näkynyt kovin vahvasti hakemusten teemoissa tai hakemusten ehdottamissa työskentelytavoissa, säätiön johtaja Anna Talasniemi kertoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

– Koneen Säätiön rahoittama tutkimus on vahvasti ajassa kiinni, mutta tarjoaa vaihtelua pandemioihin ja suurvallan presidentinvaaleihin väsyneille. Tieteilijät katsovat päivänpolitiikan yli, säätiön tiedejohtaja Kalle Korhonen toteaa.

Koneen Säätiö tukee humanistista, taiteellista, yhteiskuntatieteellistä ja ympäristötieteellistä tutkimusta sekä taiteellista työskentelyä kaikilla taiteen aloilla. Säätiö ylläpitää Saaren kartanon taiteilija- ja tutkijaresidenssiä Mietoisissa Varsinais-Suomessa ja Lauttasaaren kartanon residenssiä Helsingissä.

Koneen Säätiön vuoden 2021 apurahahaku järjestetään 1.–15.9.2021.

Luettelo kaikista apurahoista Koneen Säätiön verkkosivulla.