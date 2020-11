Hollywood-legenda John Malkovich palaa Turkuun – Just Call Me God yhdistää teatteria, urkumusiikkia ja erikoistehosteita

Hollywood-legenda, näyttelijä John Malkovich palaa Turkuun marraskuussa 2021 esityksellä Just Call Me God (”Kutsu minua Jumalaksi”).

Just Call Me God on teatteria, urkumusiikkia ja erikoistehosteita yhdistävä esitys tyranniasta. Malkovich esittää juuri valtansa menettänyttä diktaattoria. Urkuril Martin Haselböck esittää pastorin roolissaan omien sävellystensä lisäksi urkuteoksia säveltäjiltä kuten Johann Sebastian Bach, César Franck, Charles-Marie Widor, Olivier Messiaen ja György Ligeti. Esitys on ennen Turkua nähty jo muun muassa Hampurin Elbphilharmoniessa, Amsterdamin Concertgebouw’ssa, Wienin Konzerthausissa ja Lontoon Barbicanissa.

– John Malkovich on elävä legenda ja tämä esitys teemoiltaan erittäin ajankohtainen, mistä syystä se sopii hienosti vuoden 2021 ohjelmaamme. Vuonna 2021 Turku viettää myös Euroopan kulttuuripääkaupunkivuoden 10-vuotisjuhlaa ja Malkovichin edellinen vierailu Turun musiikkijuhlilla ajoittuukin sinne kymmenen vuoden taakse. Uskon, että esitys herättää katsojissa paljon ajatuksia ja tunteita ja on jo pelkästään Malkovichin näyttelijäntyön ansiosta vaikuttava elämys. Uruissa kuullaan myös todellista virtuoosia eli Martin Haselböckiä, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki kertoo tiedotteessa.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

John Malkovich: Just Call Me God - A dictator's final speech sunnuntaina 21.11.2021 klo 15 Turun konserttitalossa.