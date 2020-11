Emilie Gardberg Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaaniksi

Emilie Gardberg on valittu Taideyliopiston Sibelius-Akatemian dekaaniksi. Suomen Lontoon-instituutin johtajana työskentelevällä Gardbergilla on monipuolinen kokemus erilaisista taide- ja kulttuurialan johtotehtävistä. Hän on työskennellyt muun muassa Turun musiikkijuhlien toiminnanjohtajana ja Turun filharmonisen orkesterin intendenttinä.

– Taideyliopiston Sibelius-Akatemia on kansainvälisesti erittäin arvostettu. Sen tulokset näkyvät kauas maamme rajojen ulkopuolelle. Sibelius-Akatemialla on mahdollisuus ainutlaatuiseen yhteistyöhön ja alan dynaamiseen kehittämiseen. Dekaanina haluan erityisesti korostaa taiteen yhteiskunnallista merkitystä sekä yliopistoyhteisön inspiroivaa toimintakulttuuria, Gardberg toteaa.

Dekaanin tehtävänä on johtaa Sibelius-Akatemiaa osana Taideyliopistoa. Kokonaisuuteen kuuluvat akatemian koulutus, tutkimus ja taiteellinen toiminta sekä näihin kytkeytyvät kumppanuudet ja yhteiskuntasuhteet. Taideyliopiston kolmen akatemian – Kuvataideakatemian, Sibelius-Akatemian ja Teatterikorkeakoulun – dekaanit toimivat myös yliopiston johtoryhmän jäseninä.

– Emilie Gardbergin näkemyksellisyys ja laajat kansainväliset verkostot antavat hänelle erinomaiset edellytykset kehittää Sibelius-Akatemiaa ja koko Taideyliopistoa. Hän on vahvasti arvopohjainen johtaja, joka ymmärtää taiteen merkityksellisyyden ja haluaa lisätä taidealojen välisiä yhteyksiä. Gardbergin kiinnostus taiteen saavutettavuuteen ja eriarvoistavien käytäntöjen purkamiseen on erityisen tärkeää juuri nyt, Taideyliopiston tuleva rehtori Kaarlo Hildén sanoo.

Gardbergin viisivuotinen kausi alkaa tammikuussa 2021.

Taideyliopiston hallitus päätti dekaanin valinnasta kokouksessaan tiistaina 17. marraskuuta.