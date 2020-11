Turun ja lähiseudun bändeillä tilaisuus näyttää kykynsä – Turku Bandstandiin haetaan osallistujia

Turun ja lähiseudun bändeillä on jälleen mahdollisuus saada esittää taitojaan ja saada palautetta musiikkialan ammattilaisilta Turku Bandstand -tapahtumassa. Ilmoittautumisaika tapahtumaan alkaa ensi viikon maanantaina 16. marraskuuta ja kestää 14.joulukuuta asti. Itse Turku Bandstand -tapahtuma pidetään Nuorten taide- ja toimintatalo Vimmassa ensi vuoden alussa 6.–9. tammikuuta.

Tapahtumaan voivat ilmoittautua kaikki yhtyeet Turusta ja lähiseudulta eli Salo–Forssa–Laitila kaaren sisäpuolelta. Mukaan mahtuu yhteensä 16 bändiä ilmoittautumisjärjestyksessä.

Kriteerinä on myös, että yhtyeen jäsenten tulee olla alle 29-vuotiaita. Kaikki kokoonpanot soittavat kaksi kappaletta, omiaan tai covereita. Mukaan voi ilmoittautua Lyyti-linkin kautta. Kyseessä ei ole kilpailu, vaan palautetilaisuus, jossa musiikkialan ammattilaiset antavat esiintymisestä kokonaisvaltaista palautetta ja mietittävää. Bändit saavat samalla mahdollisuuden osallistua muutoin suljettuihin Turku Rock Academyn Masterclass-tilaisuuksiin. Muun muassa tammikuussa 2021 session pitää rumpali Sami Kuoppamäki. Osallistumalla Turku Bandstand tapahtumaan yhtyeillä voi olla lisäksi mahdollisuudet päästä mukaan tammikuun Turku Band Festivaaleille.

Turku Bandstand on Turun kaupungin nuorisopalvelujen bänditapahtuma. Bandstandia on järjestetty vuodesta 1997 lähtien, ja tapahtumassa on vuosien saatossa esiintynyt yli tuhat yhtyettä.