Suomalaiselokuvia palkittiin viikonloppuna Lyypekissä ja Lontoossa

Jenni Toivoniemen ohjaama ja käsikirjoittama draamakomedia Seurapeli sai parhaan esikoiselokuvan palkinnon Nordische Filmtage Lübeck -festivaalilla. The Friends of the Nordic Film Daysin sponsoroiman palkinnon arvo on 7500 euroa. Seurapeli palkittiin lisäksi Baltic Film Prize for Nordic Film -kategoriassa. Palkinnon arvo on 2500 euroa.

Pohjoismaisen elokuvafestivaalin yleisöpalkinnon voitti Ville Jankerin ohjaama draama Metsäjätti. 5000 euron arvoista palkintoa sponsoroi Lübecker Nachrichten -lehti. Suomalaiselokuva keräsi yleisöpalkinnon myös viime vuonna Mika Kaurismäen Mestari Cheng -draamalla.

Kirsikka Saaren, Elli Toivoniemen, Anna Paavilaisen, Alli Haapasalon, Reetta Aallon, Jenni Toivoniemen ja Miia Tervon ohjaama Tottumiskysymys voitti kaksi palkintoa Raindancen elokuvafestivaalilla Lontoossa. Kuudesta lyhytelokuvasta koostettu Tottumiskysymys palkittiin parhaana kansainvälisenä elokuvana sekä parhaan käsikirjoituksen palkinnolla.