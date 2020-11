Video Art Festival Turku sai Varsinais-Suomen taidepalkinnon

Varsinais-Suomen taidetoimikunta on myöntänyt tämänvuotisen taidepalkintonsa videotaiteen festivaali Video Art Festival Turulle (VAFT). Palkinto jaettiin festivaalin avajaisten yhteydessä torstai-iltana. Palkinto on suuruudeltaan 5 000 euroa.

Palkinto myönnettiin festivaalin kunnianhimoisesta taiteellisesta profiilista. VAFT on tuonut video- ja mediataiteen uusiin esitystiloihin ja julkisiin paikkoihin, palkintoperusteissa kiitetään.

Video Art Festivalia järjestää tuottajista, kuraattoreista ja opiskelijoista koostuva kollektiivi Ääriö ry. Pitkälti vapaaehtoistyöhön pohjautuva järjestäjätaho on ollut avoin, ja festivaali on mahdollistanut monelle tekijälleen pääsyn osaksi kiinnostavaa nykytaiteen ilmiötä. VAFT on esimerkki siitä, miten kiinnostava uusi taideilmiö syntyy instituutioiden ulkopuolella. Festivaalia on järjestetty vuodesta 2016 lähtien, ja sen vastaavana tuottajana toimii Rose Pietola.

Taiteellisen terävyyden on taannut sarja eturivin taiteilija-kuraattoreita, kuten Hertta Kiiski, Mika Taanila ja Salla Tykkä. Festivaalin ohjelmahaku on herättänyt globaalia kiinnostusta, ja ohjelmaa varten on vuosittain raaditettu satoja uusia mediataideteoksia. VAFT:n vaikutuksesta mediataide ja festivaalin kotikaupunki Turku ovat saaneet uutta näkyvyyttä kansainvälisesti. VAFT:lla on erityinen rooli siinä, miten Turku profiloituu uudenlaisten, määrällisesti marginaalisempien taiteenalojen festivaalikaupunkina.

Reilun taiteen hengessä festivaali maksaa taiteilijoille esityskorvaukset. Jurytykseen ilmoittautuminen on taiteilijoille maksutonta, ja festivaali on yleisölle ilmainen tapahtuma.