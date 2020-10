Kitaristi Santeri Rautiainen soittaa Sibbe Live! -konsertissa keskiviikkona

Kitaristi Santeri Rautiainen esiintyy keskiviikkona 14. lokakuuta Sibelius-museon Sibbe Live! -konserttisarjassa. Konsertissa on luvassa Narvaezin 1500-luvun sävellyksiä ja muita kitarataiteen klassikoita, kuten Bachia, Lopez-Chavarria ja de Fossaa.

– Konsertissani yhdistelen tunnettuja suurten säveltäjien alkuperäiskappaleita vähemmän tunnettuihin teoksiin ja omiin tulkintoihini, Rautiainen kertoo tiedotteessa.

Sibelius-museon konserttisali täyttyy saksalaisista, ranskalaisista ja espanjalaisista sävelistä, tyylilajeina mm. ranskalainen impressionismi ja myrskyinen romantiikka.

– Tällainen musiikki puhuttelee minua. Samaan aikaan olen päättänyt nostaa esiin eri tyylilajeja, sen sijaan että esittäisin vain esimerkiksi 1900-luvun säveltäjiä tai barokkia, sanoo Rautiainen.

Hän nauttii ikuisesta haasteesta rakentaa mielenkiintoisia konserttikokonaisuuksia, joissa jokainen kappale esitetään ainutlaatuisella tavalla. Hän haluaa myös valita musiikkia, jota hän aidosti arvostaa – muuten lukuisat ja pitkät harjoitustunnit tulevat raskaiksi.

– Kulunut kevät on vapauttanut paljon aikaa harjoittelulle. Itse olen yhdistänyt harjoittelun rentouttavaan perheaikaan kesämökillä, Rautiainen kertoo.

Sooloartistina Rautiainen voi muokata esiintymistään moneen eri tilaan sopivaksi, joten hän on voinut esiintyä yleisölle kesän jälkeen. Hän on muun muassa konsertoinut kirkoissa, jossa on paljon tilaa läsnäolijoille.

– Tiedän olevani onnekas. Juuri nyt nautin lähes normaaleista olosuhteista syksyn osalta. Jokainen kohtaaminen yleisön kanssa antaa lisäarvoa, ja sen huomaa myös, että kuuntelijat ovat taas innokkaasti osallistumassa livemusiikkitapahtumiin.

Santeri Rautiainen Sibelius-museossa (Piispankatu 17, Turku) keskiviikkona 14.10. klo 19–20:30.