Kitaristi Eddie Van Halen kuollut

Yhdysvaltalainen muusikko Eddie Van Halen on kuollut 65-vuotiaana.

Rockyhtye Van Halenin perustajajäsen ja kitaristi kuoli syöpään, jota vastaan hän oli taistellut pitkään, kertoi hänen poikansa Wolf Van Halen Twitterissä tiistaina.

Hollantilaissyntyinen Eddie Van Halen perusti hard rock -yhtye Van Halenin isoveljensä Alexin kanssa 1970-luvulla Kaliforniassa Yhdysvalloissa. Se nousi nopeasti menestykseen.

Eddie Van Halenin kitaransoittoa pidetään merkittävänä rockmusiikin kehitykselle.

Van Halenin tunnettuja kappaleita ovat muun muassa Jump, Why Can't This Be Love ja Ain't Talkin' 'Bout Love. Yhtye on myynyt maailmanlaajuisesti yli 75 miljoonaa albumia.