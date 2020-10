Taidetoimikuntien uudet jäsenet on valittu

Taideneuvosto on nimennyt uudet jäsenet valtion taidetoimikuntiin ja alueellisiin taidetoimikuntiin. Toimikunnat jakavat apurahoja ja palkintoja vuositasolla yhteensä 22,5 miljoonaa euroa.

Valtion taidetoimikuntia on seitsemän, ja niissä aloittaa ensi vuoden alusta 74 asiantuntijajäsentä. Alueellisia taidetoimikuntia on kolmetoista, ja niissä on yhteensä 107 jäsentä.

Taidetoimikuntien jäsenten joukkoon mahtuu varsinaissuomalaisiakin: arkkitehtuuri- ja muotoilutoimikunnassa on 2021–22 turkulainen apulaisprofessori Panu Savolainen, esittävien taiteiden toimikunnassa lehtori Ari Ahlholm, musiikkitoimikunnassa salolainen koulutus- ja tutkimuspäällikkö Eero Linjama ja taiteen moninaisuuden toimikunnassa turkulainen kirjailija Mikael Brygger.

Varsinais-Suomen taidetoimikunnan muodostavat 2021–22 nukketeatteritaiteilija-lehtori Marja Susi (puheenjohtaja) sekä runoilija-kirjailija Rosanna Fellman, performanssitaiteilija Leena Kela, kuvataiteen maisteri Hertta Kiiski, muotoilija Ari Kostamo, kuvataiteilija Eero Merimaa, musiikin maisteri Markus Rantanen, kirjailija Iida Rauma ja muusikko-kapellimestari Jussi Vahvaselkä.

Taideneuvosto pyysi keväällä ehdotuksia yli 700 taholta, muun muassa taiteen alan järjestöiltä, korkeakouluilta ja maakuntaliitoilta. Ehdotuksia tuli aiempia vuosia enemmän, lähes 1 100. Kun taidetoimijoilta pyydettiin ehdokkaita, painotettiin kunkin taiteenalan eri lajien tuntemusta, laajaa näkökulmaa kulttuurielämään sekä kulttuurien moninaisuuden huomiointia.

Taideneuvosto ja taidetoimikunnat ovat Taiteen edistämiskeskuksen (Taiken) asiantuntijaelimiä. Toimikunnat päättävät vertaisarviointiin perustuvista taiteilijoille ja taiteilijaryhmille myönnettävistä apurahoista ja palkinnoista omalla alallaan tai alueellaan. Niiden suorassa päätösvallassa on yli puolet Taiken vajaan 40 miljoonan euron kokonaistuesta taiteelle ja kulttuurille.