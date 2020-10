Näyttämötaiteet haukkaavat Taiken avustuksista jättipotin – Kirjallisuudelle jää vain roposia

Sara Koiranen

Lavarunous on yksi tapa tehdä tänä päivänä kirjallisuutta. Esittäviä taiteita lähestyvänä taidemuotona se edustaa taiteen monimuotoisuutta, jota Cuporen tutkijoiden mukaan pitäisi ottaa nykyistä paremmin huomioon valtion tukipolitiikassa. Kuva on Kirjan talon Go Runo Go! -tapahtumasta tältä vuodelta.Esiintymässä Hanna Storm.