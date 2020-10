Karita Mattila laulaa Turun musiikkijuhlien joulukonsertissa

Turun musiikkijuhlat järjestää Karita Mattilan joulukonsertin keskiviikkona 16. joulukuuta 2020 kello 19 Turun konserttitalossa.

– On suuri ilo päästä konsertoimaan Turkuun, joululaulujen ääreen! Haluan tuoda iloa ja lämpöä tämän pimeän ja oudon vuoden keskelle, henkilökohtaisestikin erikoislaatuisen - täytinhän pyöreitä vuosia. Juhlavaksi koen saada päästä nyt lavalle rakkaimpien joululaulujeni pariin. Lämpimästi tervetuloa, Karita Mattila kertoo tiedotteessa.

– Turun musiikkijuhlat on iloinen voidessaan tuoda yleisölleen tämän upean joulukonsertin, joka on samalla meidän vuoden viimeinen konserttimme ja näin virittää meidät tunnelmallisesti joulun viettoon. Konsertti varmasti tunteellinen elämys tällaisen vuoden loppuun, Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki toteaa.

Konsertin ohjelma koostuu rakkaimmista ja tunnetuimmista joululauluista. Konsertin pianisti kerrotaan myöhemmin.

Jatkuu mainoksen jälkeen Mainos päättyy

Kuten muissakin Turun musiikkijuhlien tapahtumissa, joulukonsertissa noudatetaan turvaohjeita.

– Henkilöstömme tulee käyttämään maskia tilaisuudessa. Jaamme maskeja ovella jokaiselle yleisön jäsenelle ja toivomme, että ne otetaan vastaan ja niitä käytetään, ellei oma maski ole mukana. Euroopassa konsertteja on voitu järjestää juuri näin rajoittamalla yleisön määrää, huolehtimalla turvaväleistä ja käyttämällä maskeja yleisön ja henkilökunnan toimesta. Esiintyjien ja yleisön välissä tulee olemaan tarvittava turvaväli. Huolehdimme itse tilaisuudessa parhaamme mukaan siitä, että kaikki sujuu välttämällä jonoja ja sumppuja. Asiakkaiden, taiteilijoiden ja henkilöstön turvallisuus on meille aivan keskeistä ja konsertteihin on kaikkia näitä toimenpiteitä noudattaen turvallista tulla, Ketomäki kertoo.