Ensi vuoden Naantalin musiikkijuhlilla kantaesitetään Olli Kortekankaan teos sellolle ja kamariyhtyeelle

Naantalin musiikkijuhlilla 2021 kantaesitetään Olli Kortekankaan teos Partita concertante sellolle ja kamariyhtyeelle.

Sellosolistina 17. kesäkuuta järjestettävässä konsertissa esiintyy festivaalin taiteellinen johtaja Arto Noras. Konsertissa kuullaan myös Mozartin ja Schumannin musiikkia.

– Partita concertante on parhaillaan työn alla. On todella mieluista saada tilaus Naantalin musiikkijuhlilta ja tietää, että sen kantaesittäjiksi tulee joukko juhlien loistavia soittajia Arto Noras solistinaan. Arto on myös vaikuttanut teoksen erikoiseen kokoonpanoon. Soolosellon, puhallinkvintetin sekä harpun ja lyömäsoitinten yhdistelmä tarjoaa upean ja harvinaisen haasteen säveltäjälle, Olli Kortekangas kertoo.

Musiikkijuhlat on mukana järjestämässä perinteistä Lux Gratiae -tapahtumaa Naantaliin lokakuun lopussa yhdessä Naantalin kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa. Musiikkijuhlien konsertissa perjantaina 23. lokakuuta Naantalin kylpylässä esiintyvät Art Teatro ja Total Cello Ensemble.

Vuoden 2020 Naantalin musiikkijuhlat jouduttiin peruuttamaan, mutta festivaaliohjelma siirtyy lähes sellaisenaan vuoteen 2021.

Naantalin musiikkijuhlat järjestetään ensi kesänä 8.–19. kesäkuuta.