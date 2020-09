Reggae-laulaja Toots Hibbert on kuollut

Reggae-musiikin varhaisiin pioneereihin kuulunut Toots eli Frederick Nathaniel Hibbert on kuollut. 77-vuotias Hibbert oli sairastunut koronaan ja häntä hoidettiin Jamaikan Kingstonissa sairaalan teho-osastolla.

Hibbert tunnetaan parhaiten rocksteady-, ska- ja reggaeyhtye Toot & The Maytalsin johtajana. Hänen sanotaan antaneen nimen koko Jamaikan kansallismusiikille 1968 ilmestyneellä levyllään Do The Reggay.

Yhtyeen tunnetuimpia kapaleita ovat Pressure Drop (1969), Monkey Man (1969) ja Funky Kingston (1972).

Lähes 60-vuotiaaksi ehtinyt Toot & The Maytals ehti juuri levyttää pitkän tauon jälkeen uuden albumin. Yhtye on esiintynyt Suomessa useita kertoja, 2012 Turussakin.