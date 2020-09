Joonas Kyöstilälle Ornamo-palkinto sosiaalisesta vastuunkannosta

Teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä on voittanut muotoilualan Ornamo-palkinnon. Kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom valitsi palkinnon saajan kolmen ansioituneen ehdokkaan joukosta. Liksom painotti valinnassaan Kyöstilän työn vastuullisuutta. Ornamo-palkinnon suuruus on 5 000 euroa.

Teollinen muotoilija Joonas Kyöstilä (s. 1993) on Aalto-yliopiston ja New Yorkin Parsons School of Designin kasvatti. Kyöstilä suunnittelee muun muassa FFORAlle, joka on maailman ensimmäinen pyörätuolituotteita suunnitteleva muoti- ja lifestylebrändi.

– Olen kiinnostunut muotoilun sokeista pisteistä ja yleisöistä, jotka ovat yleisesti ottaen alipalveltuja, kuten pyörätuolikäyttäjät. Kun aloimme pari vuotta sitten tehdä käyttäjä- ja markkinatutkimusta, huomasimme, ettei ollut olemassa yhtään laukkua, joka olisi pyörätuoliin kiinnitettävä ja joka näyttäisi hyvältä ja toimisi hyvin, Kyöstilä kertoo tiedotteessa.

Voittajan valinnut kirjailija ja kuvataiteilija Rosa Liksom kiittää Kyöstilää tämän suunnittelutyöstä marginaaliin jäävien ihmisten hyväksi. Liksom haluaa palkinnolla kannustaa muotoiluyhteisöä innovaatioihin ja täyttämään erilaisten vähemmistöryhmien kipeästi kaipaamia tuotetyhjiöitä.

– Joonas Kyöstilän suunnittelemissa pyörätuolien lisävarusteissa yhdistyvät oivalla tavalla funktionaalisuus ja laadukas design. Pyörätuoli on ankaraan kulutuskäyttöön suunniteltu apuväline, jonka käyttäjäkokemukselle on muotoilulla paljon annettavaa, Liksom toteaa.

Nuoresta iästään huolimatta Joonas Kyöstilä on jo saanut tunnustusta amerikkalaiselta muotoilumaailmalta. Hän on voittanut suunnittelupalkintoja, ja hänen töitään on Philadelphia Museum of the Artsin, Henry Ford Museumin ja Chicago Atheneumin kokoelmissa. Kyöstilän suunnittelussa korostuu sosiaalinen kestävyys, joka tarjoaa vähemmistöille mahdollisuuden demokraattiseen osallistumiseen niin omassa yhteisössä kuin laajemmin yhteiskunnassa.

Tulevaisuudessa Kyöstilä haluaa jatkaa suunnittelua marginaaliin jääville yleisöille, ja hän toivoo muotoilijoiden yhä enenevissä määrin tarttuvan aiheisiin, jotka saattavat vaikuttaa vaikeilta.

– Meillä on nopeasti globaalisti kasvava vanheneva väestö ja enemmän vammaisryhmiä kuin ikinä. Näen, että meillä on muotoilijoina todella paljon potentiaalia osallistua keskusteluihin näistä aiheista. Hienointa on, ettemme puhu vain esineiden suunnittelusta, vaan normalisoinnista. Voimme tuoda keskusteluun esimerkiksi sen, että pyörätuolikäyttäjillä pitäisi olla oikeus ilmaista itseään ihan niin kuin me muutkin, Kyöstilä sanoo.

Ornamo-palkinto on muotoilualan arvostettu tunnustus, joka tekee näkyväksi ajankohtaista muotoilua ja taideteollista taidetta. Ornamon jäsenet ehdottavat joukostaan ansioituneita tekijöitä, joiden parista Ornamon hallitus valitsee kolme ehdokasta. Palkinnon voittajan valitsee hallituksen valitsema ulkopuolinen asiantuntija.