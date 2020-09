Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon 2020 ehdokkaat julkistettiin

Arkkitehtuurin Finlandia -palkintoehdokkaat ovat K-Kampus Helsingin Kalasatamassa, Kotkan Toritalo, Helsingin Olympiastadionin peruskorjaus ja Aalto-yliopiston uusi kampusrakennus Otaniemessä.

Palkinnon valitsee tänä vuonna muusikko, näyttelijä Paula Vesala. Suomen Arkkitehtiliitto SAFA myöntää Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon seitsemättä kertaa. Voittaja julkistetaan 5.10.2020.

Arkkitehtuurin Finlandia -palkinnon valitsee vuosittain vaikuttaja, joka on tullut tunnetuksi muun alan kuin arkkitehtuurin asiantuntijana. Paula Vesalan musiikki on erityinen yhdistelmä taiteellista tinkimättömyyttä ja koko kansan tavoittavia pophittejä. Monipuolinen taiteilija on palkittu myös Juha Vainio -palkinnolla vuonna 2016 ja ensimmäisenä naisena Reino Helismaa -sanoittajapalkinnolla 2019. Paula Vesala on ainoa nainen, joka on ollut ehdolla sekä Emma- että Jussi-palkinnon saajaksi.

Koronakevät vaikutti kohteiden valikoimaan tänä vuonna. Koronatilanteen asettamien vierailurajoitusten takia ulkomaankohteiden ohella koulut, päiväkodit ja hoitolaitokset siirtyivät ensi vuoteen.

– Nyt ehdolle asetetut kohteet edustavat tuoreella tavalla arkkitehtuurin iättömiä arvoja: paikan ja käyttäjän huomioon ottamista, valoisuutta ja huolellista suunnittelua, esiraadin puheenjohtaja Tuomo Siitonen perustelee.