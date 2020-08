Seela Sella esiintyy konsertissa Betel-kirkossa syyskuussa

Turun musiikkijuhlat järjestää syyskuun 15. päivä klo 18 pienen yleisökapasiteetin konsertin Betel-kirkossa. Konsertin esiintyjiä ovat näyttelijälegenda Seela Sella, sopraano Pia Freund ja pianisti Kristian Attila. Seela Sella lausuu tunnettujen taiteilijaparien kirjeitä musiikkia ja runoutta yhdistelevässä esityksessä. Taiteilijaparien (mm. Sibelius ja Kuula) vaiheita ja elämäntuntoja käsittelevä teos kertoo siitä, mitä on merkinnyt olla yksin ja yhdessä, kukoistaa, kasvaa ja luopua, olla keskellä luomista ja hävitystä. Perinteiset ja uudemmat suomalaisen laulumusiikin helmet keskustelevat mm. Aino Sibeliuksen ja Alma Kuulan kirjeiden sekä Katri Valan, L. Onervan ja Aila Meriluodon runojen kanssa. Säveltäjinä mm. Sibelius, Kuula, Madetoja, Kilpinen, Attila ja Ilkka Kuusisto.

”Tämä esitys piti alun perin nähdä nyt elokuussa osana musiikkijuhlia. Järjestämme nyt yhden esityksen Betel-kirkossa 15.9. pienelle yleisökapasiteetille”, kertoo Liisa Ketomäki.

Betel-kirkon konserttiin on myynnissä turvavälien huomioisen jälkeen 100 lippua kirkon täyden kapasiteetin ollessa 400 paikkaa. Konserttivieraat ohjataan saapumisjärjestyksessä penkkeihin noudattaen turvavälejä. Turun musiikkijuhlat suosittaa maskien käyttöä konsertissa. ”Henkilöstömme tulee käyttämään maskia tilaisuudessa. Jaamme maskeja ovella jokaiselle yleisön jäsenelle ja toivomme, että ne otetaan vastaan ja niitä käytetään, ellei oma maski ole mukana. Euroopassa konsertteja on voitu järjestää juuri näin rajoittamalla yleisön määrää, huolehtimalla turvaväleistä ja käyttämällä maskeja yleisön ja henkilökunnan toimesta. Esiintyjien ja yleisön välissä tulee olemaan tarvittava turvaväli. Varsinaista väliaikaa ei ole, mutta esiintyjien vaatteiden vaihdon aikana pidettävän tauon aikana on mahdollista käydä naisten- ja miestenhuoneessa, huolehdimme itse tilaisuudessa siitä, että tämä onnistuu välttämällä jonoja ja sumppuja”, sanoo Turun musiikkijuhlien toimitusjohtaja Liisa Ketomäki.